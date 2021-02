Bắt 14 đối tượng trong băng bảo kê ở vùng giáp ranh

Lê Văn Nhẫn bị bắt giữ ẢNH: NGỌC HÀ

Ngày 5.2, liên quan đến băng nhóm bảo kê, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng gồm: Lê Văn Nhẫn (tức Xẻng, 25 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H. Bến Cầu); Nguyễn Vũ Luân (22 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp); Lê Thanh Sơn (18 tuổi, ngụ xã Thanh Nghĩa, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp); Đỗ Minh Luân (24 tuổi, ngụ H.Dương Minh Châu); Đỗ Chí Tâm (24 tuổi); Nguyễn Hòai Ấn (20 tuổi); Dương Thanh Liêm (22 tuổi); L.Đ.L (14 tuổi) và Ngô Hoài Ân (19 tuổi, cả 5 cùng ngụ TX.Trảng Bàng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản.