Vì sao không còng tay nghi phạm bắn chết 2 người ở Nghệ An?

Tại cơ quan công an, bước đầu, Phú (59 tuổi) khai nhận khoảng 8 giờ sáng 30.4, Phú đang ở nhà (xóm 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) thì có 3 người, gồm Ngô Quang Hưng (42 tuổi, ngụ P.Vinh Tân, TP.Vinh), Đặng Ngọc Anh (65 tuổi, quê TP.Vinh, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng một người đàn ông khác, đi trên một chiếc xe Jeep mang biển số 72M-7353 tìm đến nhà Phú để hỏi chuyện, do phát sinh mâu thuẫn về kinh tế trong quá trình làm ăn . Phát hiện 3 người này ở trước cổng nhà, Phú đã mang súng ra bắn khiến ông Hưng và ông Anh tử vong tại chỗ, người còn lại chạy thoát.