TP.HCM: Mâu thuẫn trong lúc tính tiền, nhóm thanh niên ném xăng gây cháy quán nhậu

Ngày 23.4, liên quan đến vụ ném xăng gây cháy quán nhậu, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) tạm giữ Phạm Phú Vinh (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Ngô Văn Nam (25 tuổi, quê Hà Nội) và Lê Minh Nhựt (24 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) để điều tra, làm rõ về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường. Qua trích xuất camera an ninh , cơ quan công an ghi nhận có 3 người đi trên 2 xe máy đã ném chất gây cháy vào quán.