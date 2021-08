An Giang: Bắt giam nguyên chủ tịch xã gây thiệt hại ngân sách gần 300 triệu đồng

Chiều 30.8, ông Lê Nguyên Châu, Chủ tịch UBND H.Phú Tân ( An Giang ), cho hay Công an H.Phú Tân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phước Linh (48 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, H.Phú Tân), nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Bình, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ