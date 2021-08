Bắt quả tang 4 người từ Cần Thơ qua An Giang trốn khai báo y tế

Chiều 27.8, Công an P.Mỹ Thạnh (TP.Long Xuyên, An Giang) cho biết vừa bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính và đưa đi cách ly tập trung 4 người đi xuồng máy từ Cần Thơ qua An Giang trốn khai báo y tế

Khoảng 10 giờ 40 ngày 26.8, từ tin báo của người dân, Công an P.Mỹ Thạnh phối hợp Đội CSGT Công an TP.Long Xuyên và các lực lượng chức năng tổ chức mật phục, phát hiện một nhóm người đi xuồng máy từ Cần Thơ qua địa phận An Giang nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xuồng có 4 người, gồm: Huỳnh Văn On (59 tuổi), Huỳnh Văn Lộc (52 tuổi), Lê Văn Huệ (47 tuổi) và Nguyễn Bá Thừa (23 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Trinh, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ). Làm việc với công an, 4 người này khai nhận điều khiển xuồng máy từ nhà đến chợ Cái Sắn, thuộc P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên để mua đường cát về bán kiếm lời, nhưng không khai báo y tế.