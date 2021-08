An Giang: Bắt nhiều vụ tụ tập đánh bạc trong lúc dịch Covid-19 phức tạp

Ngày 23.8, tin từ Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ người dân tụ tập đông người để đánh bạc , bất chấp quy định của tỉnh về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19

Nhóm người tụ tập đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà qua mạng internet ăn tiền bị công an bắt giữ ÀNH: NGHIÊM TÚC

Cụ thể, lúc 14 giờ ngày 22.8, Công an H.Chợ Mới phối hợp Công an xã Mỹ Hội Đông bắt quả tang 12 phụ nữ tụ tập đánh bạc tại một khu đất trống thuộc tổ 32, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông. Tại hiện trường, công an thu giữ 5 bộ bài tứ sắc, 6 bộ bài tây đã qua sử dụng, 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động và số tiền gần 3,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20.8, cũng tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, Công an H.Chợ Mới phát hiện, bắt giữ 10 người tụ tập xem đá gà trực tuyến qua mạng intrenet rồi cá cược ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6 điện thoại các loại và số tiền gần 3 triệu đồng trên người các đối tượng.