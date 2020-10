An Giang: Bắt nhóm cưỡng đoạt tiền khách hành hương Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Sáng 25.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự: Lê Văn Đến (19 tuổi), Võ Hoàng Thái Huy (Huy thẹo, 35 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (Dũng ma, 49 tuổi) cùng trú tại P.Núi Sam, TP.Châu Đốc để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách hành hương tại khu vực Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam

Lê Văn Đến tại cơ quan điều tra Ảnh do Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Châu Đốc , khoảng 10 giờ 50 phút ngày 22.10, chị Nguyễn Thị Út Mau (33 tuổi, ngụ H.An Biên, tỉnh Kiên Giang) cùng gia đình đến viếng Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam tại TP.Châu Đốc. Khi gia đình chị Mau đi bộ đến khu vực chùa Tây An, thì Nguyễn Văn Dũng đến mời chị Mau ghé sạp bán vật phẩm gần đó để mua 1 giỏ trái cây và một số vật phẩm hết 380.000 đồng, Chị Mau đã trả đủ tiền cho chủ tiệm.

Dũng đã tự mang số vật phẩm của chị Mau đến chùa Tây An và sắp xếp ra mâm cúng. Lúc này, Lê Văn Đến tự ý xé một cặp đèn cầy ly và Võ Hoàng Thái Huy tự xé 3 cây nhang lớn đốt đưa cho chị Mau và hướng dẫn cúng.

Sau khi chị Mau cúng xong, Dũng đe dọa buộc chị Mau phải trả 400.000 đồng. Tiếp đó, Huy đến yêu cầu chị Mau trả tiền 3 cây nhang thêm 300.000 đồng. Chị Mau chỉ còn 200.000 đồng để đưa cho Huy.

Chưa dừng lại đó, Lê Văn Đến đi theo chi Mau đòi tiền cặp đèn cầy ly 400.000 đồng nhưng chị Mau cương quyết không trả. Lúc này, người nhà chị Mau phát hiện sự việc, sợ bị nhóm của Đến đánh nên đã trả cho Đến 200.000 đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo của các nạn nhân, lực lượng Công an P.Núi Sam, TP.Châu Đốc đã mời Đến, Huy và Dũng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tiền khách đến An Giang hành hương.