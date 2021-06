An Giang: Bắt nhóm trộm chiếc xe trong cốp có hơn nửa tỉ đồng

Chiều 6.6, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an H.Tịnh Biên đang điều tra để xử lý băng nhóm thực hiện vụ trộm cắp xe mô tô , cốp xe có để hơn 500 triệu đồng, xảy ra trên địa bàn xã An Nông, H.Tịnh Biên.