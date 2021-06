Điều tra vụ trộm xe mô tô chuyên dụng trong trụ sở công an

Vụ trộm xe mô tô chuyên dụng của công an được xác định xảy ra vào rạng sáng 29.5, khi 2 trong 10 chiếc xe mô tô chuyên dụng hiệu Yamaha Exciter 150cc bị mất trộm ngay trong trụ sở công an phường.

Theo thông tin ban đầu, 2 chiếc xe mô tô bị mất trộm được gắn bảng số xanh nằm trong số 10 chiếc mô tô được Công an TP.Thuận An trang bị cho công an các xã phường phục vụ công tác phòng chống tội phạm.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Thuận An đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra làm rõ vụ việc.

Đại diện lực lượng CSHS nhận xe của UBND tỉnh Bình Dương tặng Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, năm 2016 UBND tỉnh Bình Dương cũng trao tặng 100 xe mô tô hiệu Honda Winner 150cc trị giá gần 5 tỉ đồng cho lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh phục vụ công tác đấu tranh trấn áp tội phạm (Thanh Niên đã thông tin).

Sau đó, công an các huyện, thị trực thuộc tiếp tục trang bị xe mô tô cho lực lượng công an các xã, phường.

Theo một cán bộ công an, vụ mất trộm xe mô tô chuyên dụng của công an là hy hữu, lần đầu tiên xảy ra tại Bình Dương.