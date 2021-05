Đồng Nai yêu cầu cơ quan công an nghiên cứu lắp camera giám sát đua xe

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra văn bản yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và có giải pháp ngăn chặn, xử lý triệt để hành vi đua xe trái phép ; Chỉ đạo Công an H.Long Thành có giải pháp xử nghiêm các trường hợp đua xe tại khu công trường thi công khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn (khu tái định cư cho dự án sân bay Long Thành).

UBDN tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu chủ tịch các huyện, TP chỉ đạo Công an cấp huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các hành vi đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông nhất là trên các tuyến quốc lộ. Đồng thời tăng cường tuyên truyền đối với các thanh thiếu niên, học sinh nhằm phòng ngừa, kiên quyết không để bùng phát đua xe quy mô lớn hoặc tái diễn phức tạp.

Tụ tập đua xe trên quốc lộ 51 Ảnh: Nguyễn Long

Trước đó sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng đua xe trái phép diễn ra rầm rộ trên quốc lộ 51, Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã có văn bản yêu cầu các ngành liên quan xử lý.

Cụ thể Tỉnh ủy Đồng Nai giao Đảng ủy Công an tỉnh xác minh làm rõ những nội dung báo chí phản ánh về các vụ đua xe trái phép, điển hình là vụ đua xe trái phép xảy ra vào sáng 3.4 mà Báo Thanh Niên đã nêu.

Công an địa phương có biện pháp quản lý chặt chẽ các cơ sở sửa chữa mô tô, xe máy thay đổi kết cấu, thiết kế xe trái phép. Nghiên cứu lắp hệ thống camera giám sát để theo dõi, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về giao thông.