TP.HCM: Nhóm ‘quái xế’ chặn cao tốc đua xe trái phép như thế nào?

Khi phát hiện nhân viên Ban Quản lý Khu CNC thì các đối tượng rời khỏi khu vực và di chuyển về khu vực vòng xoay Liên Phường rồi chạy vào đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua TP.Thủ Đức (TP.HCM). Lúc này có hơn 100 xe mô tô các loại do các thanh thiếu niên điều khiển chạy lên cao tốc đi vào làn đường ô tô và có khoảng 40 xe mô tô các loại dàn hàng ngang chặn các xe ô tô đang lưu thông dừng lại, gây ùn tắc giao thông, rồi nhóm 'quái xế' tổ chức đua xe, so kè tốc độ.

Cũng theo Công an TP.Thủ Đức, mỗi lượt đua có 2 - 3 người, mỗi người điều khiển một xe, dàn ngang để xuất phát, không có người ra hiệu lệnh, đua trên đoạn đường dài khoảng 300 - 500m không xác định điểm đích, xe nào chạy nhanh hơn thì thắng. Việc đua xe chỉ để thỏa mãn tốc độ, không có việc cá cược và ăn thua bằng tiền. Các đối tượng đã tổ chức đua nhiều lượt, ngoài ra còn có các thanh thiếu niên khác điều khiển xe tụ tập hai bên đường để cổ vũ.

Nhóm thanh thiếu niên trên đua xe được 30 phút thì di chuyển qua khu vực cầu Đỗ Xuân Hợp thuộc đường dẫn cao tốc và lưu thông ngược chiều để đi xuống đường nhánh nhập làn đường Đỗ Xuân Hợp thuộc đường dẫn cao tốc. Sau đó, nhóm thanh thiếu niên chia thành nhiều hướng để tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét, trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường , xác định 12 đối tượng và mời về trụ sở làm rõ.

Ngay lúc này cũng có nhóm khác điều khiển xe chạy ra, nẹt pô rồi cả hai hoặc ba người cùng điều khiển xe chạy một đoạn khoảng 300 - 500m. Xe nào vượt lên dẫn đầu thì thắng. Ai cũng có thể đua, nếu không có xe thì mượn xe trong nhóm bạn để đua. Đa số xe của các đối tượng đã thay đổi kết cấu và mua phụ tùng để lắp ráp.

Đồng thời, các "quái xế" còn khai nhận, trước đây có lên mạng xã hội Facebook trang “Sài Gòn Racing” để thông tin cho nhau, sử dụng từ lóng là “Đại hội” và hẹn địa điểm để đua xe. Sau đó, các đối tượng đã đua xe ở nhiều nơi tại TP.HCM và Đồng Nai nên quen biết và cho nhau số điện thoại. Sau khi so kè tốc độ, xe nào chạy nhanh thì được các đối tượng chụp hình đăng lên mạng xã hội Facebook để giới thiệu bán xe lấy tiền.

Trên cơ sở nội dung vụ án , ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự : “gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 “quái xế”, gồm: Nguyễn Hoàng Thái Duy (28 tuổi), Nguyễn Phú Trung (22 tuổi), Trần Minh Nhật (21 tuổi), Nguyễn Việt Anh (26 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) và Đỗ Tiến Dũng (22 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan vụ án “ tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng ” xảy ra vào ngày 19.3 tại đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua TP.Thủ Đức (TP.HCM), Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức cho biết: “Trong số 12 thanh thiếu niên bị mời về làm việc thì có 7 đối tượng mặc dù có điều khiển xe theo đoàn lên cao tốc, nhưng không tham gia đua xe, có cổ vũ nhưng không quyết liệt. Do vậy, Công an tạm thời cho về với gia đình và yêu cầu gia đình làm cam kết quản lý. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án”.