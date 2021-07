An Giang: Bắt tạm giam kẻ đánh 'vợ' 17 tuổi tử vong

Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Nhân để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nhân đã đánh "vợ" 17 tuổi tử vong.

Bị can Nguyễn Thành Nhân tại cơ quan Công an - Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP Bị can Nguyễn Thành Nhân tại cơ quan Công an