An Giang: Chém hàng xóm vì kéo điện đi ngang nóc nhà

Sáng 18.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới, An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Phát Chấn (22 tuổi, trú xã Tấn Mỹ, H.Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích . Chấn đã dùng dao chém hàng xóm bị thương.