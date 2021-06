Long An: Trốn truy nã trong ngôi nhà vắng vẫn sa lưới

Ngày 16.6, Công an H.Bến Lức ( Long An ) cho biết đã làm thủ tục bàn giao Phan Minh Phụng (29 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP.HCM) cho Công an H.Bình Chánh, TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền. Đây là bị can bị truy nã nhiều tháng nay.

Theo công an, khoảng tháng 3.2021, Phụng đánh người khác gây thương tích. Trong lúc Công an H.Bình Chánh thu thập thông tin để khởi tố vụ án thì Phụng bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó bị Cơ quan CSĐT huyện này ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích

Ngày 13.6, qua công tác khảo sát địa bàn, Công an xã Tân Bửu, H.Bến Lức phát hiện Phụng xuất hiện tại một ngôi nhà vắng thuộc ấp 5 của xã nên báo về Công an H.Bến Lức và Công an H.Bình Chánh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiếp cận ngôi nhà, ập vào khống chế bắt giữ bị can trốn lệnh truy nã.