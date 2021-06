Lợi dụng người dân xem bóng đá giữa khuya, trộm giàn giáo bán phế liệu

Chiều 13.6, tin từ Công an xã Đức Hòa Thượng (H.Đức Hòa, Long An ) cho biết đang lập hồ sơ ban đầu để chuyển về Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã.