Đồng Tháp: Bắt băng nhóm thực hiện gần 30 vụ trộm

Chiều 9.6, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Công an TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự 9 thanh niên và cho gia đình bảo lãnh 1 thiếu niên khác trong một băng nhóm đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Một người trong băng nhóm trộm bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ

Cụ thể, khoảng 2 giờ 15 phút ngày 5.6 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an TP.Cao Lãnh phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản của các nhà dân trên địa bàn P.Mỹ Phú (TP.Cao Lãnh) nên tiến hành truy bắt. Thấy lực lượng Công an, các đối tượng liền lên 2 xe mô tô 66F1 - 722.80 và 66L1-620.53, chạy trốn.