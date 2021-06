An Giang: Bắt 'siêu trộm' miền Tây đang bị truy nã

Công an H.Chợ Mới (An Giang) bắt giam bị can Đặng Văn Hùng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bị can Hùng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh miền Tây, đang bị truy nã.

Bị can Đặng Văn Hùng tại Cơ quan Công an - Ảnh: Nghiêm Túc