An Giang: Khởi tố 2 bị can chém thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19

Chiều 6.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thoại Sơn, An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Lương Bá Đạt (21 tuổi, trú xã Định Thành, H.Thoại Sơn); đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Điền (25 tuổi, trú xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích . Cả hai có hành vi dùng dao chém thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19 bị thương tích.