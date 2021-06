Bình Dương: Phong tỏa, cách ly Chi cục Thuế TP.Dĩ An vì có F1 đến làm việc

Theo đại điện Trung tâm Y tế TP.Dĩ An, trước đó có 1 ca F1 từ TP.Thuận An ( Bình Dương ) đến Chi cục Thuế TP.Dĩ An làm việc trong nhiều ngày, tiếp xúc với khoảng 20 người tại đây, nên buộc phải cách ly , phong tỏa trụ sở chi cục.

Cũng theo đại diện Trung tâm Y tế TP.Dĩ An, hiện 20 cán bộ, nhân viên Chi cục Thuế TP.Dĩ An và ca F1 đang được cách ly ở TP.Thuận An, đã có kết quả âm tính lần 1.

“Nếu tiếp tục có kết quả âm tính lần 2, sẽ dỡ bỏ phong tỏa và cơ quan thuế sẽ hoạt động trở lại bình thường", đại diện Trung tâm Y tế Dĩ An cho hay.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 4.6, cơ quan chức năng TP.Dĩ An cũng đã xác định thêm 2 ca dương tính lây lan trong cộng đồng ở KP.Nhị Đồng 2 (P.Dĩ An, TP.Thuận An). Khẩn: Phát hiện 2 ca dương tính Covid-19 mới, Bình Dương tìm người đến 7 địa điểm Hai ca dương tính mới được phát hiện cùng làm trong công ty Phúc Đạt (đường số 16, KP.Nhị Đồng 2) là nhân viên nam (26 tuổi) và nhân viên nữ (28 tuổi, cùng ngụ P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức).

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Trung tâm Y tế TP.Dĩ An thông báo những người từng đến 7 địa điểm sau khẩn trương đến cơ quan y tế cấp xã, phường nơi cư trú khai báo y tế

Quán trà sữa Gong Cha, Đại lộ Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dươngg) từ 15 giờ đến 15 giờ 30 ngày 30.5.

Pharmacy đường Nguyễn An Ninh (TP.Dĩ An) từ 16 giờ đến 16 giờ 30 ngày 2.6.

Family Mart đường Nguyễn An Ninh (TP.Dĩ An) từ 16 giờ đến 16 giờ 30 ngày 2.6.

Quán cháo lươn xứ Nghệ đường Nguyễn An Ninh (TP.Dĩ An) từ 16 giờ đến 16 giờ 45 ngày 3.6.

Quán bún mắm bà Năm đường Trần Quốc Toản (TP.Dĩ An) từ 16 giờ 45 đến 17 giờ ngày 3.6.

Nhà sách Hoàng Phúc, đường Nguyễn Trãi (TP.Dĩ An) từ 17 giờ đến 17 giờ 15 ngày 3.6.

Sạp trái cây ven đường gần chợ xóm vắng (TP.Dĩ An) từ 17 giờ 20 đến 17 giờ 30 ngày 3.6.