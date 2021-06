Tiền Giang: Bắt ổ đá gà trong lúc đang dịch bệnh Covid-19

Sáng 6.6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Tiền Giang , cho biết đang bàn giao 14 người đánh bạc cùng tang vật cho Công an H.Châu Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nhiều người tụ tập đá gà ở Tiền Giang trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Theo đó, vào lúc 13 giờ 15 phút, ngày 5.6 Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an H.Châu Thành và Công an xã Thạnh Phú kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 14 người đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền tại phần đất của ông Nguyễn Văn Sáu (61 tuổi, ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, H.Châu Thành). Tụ điểm cờ bạc này do Trương Văn Hải (33 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.Châu Thành, Tiền Giang) đứng ra tổ chức.