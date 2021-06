Tiền Giang: Mở phòng đánh bạc giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Chiều 3.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an H.Châu Thành và Công an xã Tân Lý Tây tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một nhóm nghi can đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền tại nhà Phạm Minh Phú (31 tuổi, ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành).

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 7 nghi can cùng tang vật gồm 1 laptop, 1 tivi, 5 xe máy, sổ sách ghi tiền cược và hơn 120 triệu đồng.

Chiều tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bàn giao các nghi can cùng tang vật cho Công an H.Châu Thành để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.