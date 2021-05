TP.HCM: Quá trình triệt phá sòng bạc lớn ở huyện Nhà Bè

Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với Công an H.Nhà Bè triệt phá sòng bài cào ăn tiền tại ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè do Võ Thanh Tú (43 tuổi) và Lê Thanh Tuấn (46 tuổi, cùng ngụ xã Long Thới, huyện Nhà Bè) cầm đầu.