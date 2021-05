Triệt phá đường dây đánh bạc ở Q.Bình Tân của 'ông trùm' quê Hải Dương

Ngày 17.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Bình Tân triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại căn nhà 3 tầng, số 66 đường 18 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) do Phạm Đình Đạt (32 tuổi, quê Hải Dương) cầm đầu.

Công an đã tạm giữ 7 người tổ chức đánh bạc và hơn 30 con bạc để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 16.5, các trinh sát Phòng PC02 ập vào căn nhà 3 tầng số 66 đường 18, phát hiện hàng chục người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tại lầu 1 của căn nhà này, cơ quan công an phát hiện hơn 30 nam nữ đang đánh bạc dưới hình thức tài xỉu, cá độ bóng đá qua các trang web.

Các nghi phạm tổ chức đánh bạc

Công an đã thu giữ số lượng lớn tang vật, tiền mặt và giấy tờ liên quan. Bên trong căn nhà còn chứa hơn 10 cây mã tấu tự chế.

Điều tra ban đầu xác định, Phạm Đình Đạt đứng ra tổ chức sới bạc nói trên. Nghi can Đạt có nhiều tiền án tiền sự, sử dụng 6 đàn em thân cận để bảo kê, quản lý, thu chi tiền bên trong sới bạc.

Căn nhà tổ chức sòng bạc bên ngoài có đề biển bán cà phê, thực chất để tạo bình phong phục vụ cho các con bạc.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành vi các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc.