Tiền Giang: Tạm giữ 2 nghi phạm liên quan vụ giết người ở chợ Nhị Tì

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Tấn (30 tuổi, biệt danh là Núi lửa, ngụ ấp 3, xã Trung An) và Trần Hoàng Trọng (30 tuổi, biệt danh Lành bà bụng, ngụ P.2, cùng TP.Mỹ Tho, Tiền Giang ) để tiếp tục điều tra do có liên quan đến vụ án giết người