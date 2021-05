Nhóm 'giang hồ bảo kê' Phương 'heo' chuyên cưỡng đoạt tiền tiểu thương sa lưới

Công an thu giữ 1 khẩu súng của nhóm chuyên thu tiền bảo kê do Phương "heo" cầm đầu ẢNH: B.B

Một số hung khí thô sơ mà nhóm Phương "heo" sử dụng để đe dọa các tiểu thương, chủ hộ kinh doanh nếu không chịu nộp tiền bảo kê cho chúng ẢNH: B.B

Cụ thể, 5 nghi can trong nhóm " giang hồ " có súng chuyên "cưỡng đoạt tài sản" bị tạm giữ hình sự gồm Nguyễn Văn Phương (biệt danh Phương “heo”, 38 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, H.Châu Thành, Tiền Giang) - cầm đầu; Nguyễn Văn Điệp Em, Hà Duy Khánh, Đồng Nguyên Ấn và Lê Văn Dương (cùng ngụ Tiền Giang).

Ngoài hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và thu tiền bảo kê của tiểu thương ven QL.1, nhóm của Phương "heo" còn đang bị điều tra về hành vi “ Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng , vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ”.

Nguyễn Văn Điệp Em bị bắt quả tang khi tiến hành thu tiền bảo kê ẢNH: B.B

Băng giang hồ Phương "heo" manh động, liều lĩnh, có sự câu kết chặt chẽ

Trước đó, ngày 7.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an H.Châu Thành, TX.Cai Lậy, Phòng CSGT và lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường địa bàn Tiền Giang của Trung đoàn Đông Nam TP.HCM (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an) bắt quả tang hành vi nhận tiền “bảo kê” của Nguyễn Văn Điệp Em và Hà Duy Khánh tại một quán cà phê không tên trên QL1, đoạn thuộc địa bàn xã Nhị Quí, TX.Cai Lậy, Tiền Giang. Đồng thời, tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở trọ của Phương “heo”, người được xác định là cầm đầu nhóm “giang hồ” táo tợn, liều lĩnh này.

Đồng Nguyên Ấn bị tạm giữ tại cơ quan điều tra ẢNH: B.B

Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ tại nơi ở của các nghi can 1 khẩu súng (giống súng rulo nhưng chưa giám định), 1 súng bắn cồn, 1 bình xịt hơi cay, tiền tang vật mà các nghi can thu của một số nạn nhân cùng nhiều hung khí và các chứng cứ khác.

Qua làm việc với 9 nghi can trong nhóm, Cơ quan CSĐT tỉnh Tiền Giang có đủ chứng cứ tạm giữ 5 nghi can trên để điều tra tiếp.

Lê Văn Dương, đàn em của Phương "heo", đang bị công an tạm giữ hình sự ẢNH: B.B

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, trước đó, qua tiếp nhận thông tin tố giác của nhiều nạn nhân là chủ các cơ sở kinh doanh, tiểu thương trên tuyến QL1, đoạn qua địa bàn các H.Châu Thành, Cai Lậy, TX.Cai Lậy, kết hợp công tác thẩm tra, xác minh nguồn tin của công an, Công an tỉnh Tiền Giang xác định đây là nhóm “giang hồ” chuyên thu tiền bảo kê này đã có hành vi phạm tội hết sức manh động, liều lĩnh, có sự câu kết chặt chẽ, hoạt động liên huyện, gây hoang mang trong nhân dân sống ở khu vực ven tuyến QL.1 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang. Từ đó, đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, chỉ đạo phải xử lý dứt điểm đối với nhóm tội phạm này.