Thêm quán 'chặt chém' ở Bến Lức bị tố, đoàn liên ngành lập biên bản

Chiều 6.5, UBND H.Bến Lức ( Long An ) cho biết đoàn liên ngành của xã Thạnh Đức (H.Bến Lức) đã kiểm tra đột xuất một quán ăn không tên ven QL1, đoạn thuộc ấp 6, xã Thạnh Đức. Quán ăn này cũng bị tố là quán “chặt chém” khách qua đường.

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày (6.5), đoàn liên ngành của xã Thạnh Đức trực tiếp đến quán ăn uống, giải khát do ông P.V.T (36 tuổi, ngụ H.Thủ Thừa, Long An) làm chủ. Tại đây, đoàn lập biên bản vi phạm 3 lỗi: không giấy phép kinh doanh, không hồ sơ an toàn thực phẩm và không có hợp đồng lao động với các nhân viên làm việc tại quán.

Trước đó, ngày 5.5, trên mạng xã hội xuất hiện một clip phản ánh trong ngày 2.5 có 2 người ghé quán này gọi một tô hủ tiếu và một dĩa cơm, nhưng chỉ ăn tô hủ tiếu, còn dĩa cơm thì bỏ. Lúc người tính tiền, phụ nữ trông coi quán tính giá 105.000 đồng. Cùng lúc đó, hai vợ chồng bàn kế bên đang ăn 2 tô hủ tiếu giữa chừng cũng bỏ đũa, khi tính tiền thì quán thu 115.000 đồng.

Một thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành cho biết căn cứ vào biên bản vi phạm, đoàn sẽ đề nghị Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức xử lý các lỗi vi phạm của quán.

Trong những ngày tiếp theo, đoàn sẽ kiểm tra tất cả các quán kinh doanh ăn uống trên tuyến giao thông qua địa bàn xã.