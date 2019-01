Vụ container tông hàng loạt xe máy ở Long An: Khen thưởng 7 cá nhân cứu người

Ngày 12.1, Công an H.Bến Lức (Long An) phối hợp UBND xã Nhựt Chánh trao tặng giấy khen và tiền thưởng của Giám đốc công an tỉnh cho 7 cá nhân tiêu biểu...

Nhiều nạn nhân vụ tai nạn được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu - ẢNH: T.N ẢNH: T.N Nhiều nạn nhân vụ tai nạn được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu