Phàn nàn quán chặt chém, khách bị hành hung, công an xã phải hộ tống khách

Chiều 2.5, ông Đặng Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Nhựt Chánh (H.Bến Lức, Long An), cho biết Công an xã Nhựt Chánh đang thụ lý hồ sơ vụ đánh người gây thương tích tại một quán ăn uống giải khát. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa người tính tiền và khách nên người thân chủ quán ra tay hành hung, làm khách chảy máu đầu.