Tiền Giang: Khởi tố các 'trùm giang hồ' đất Gò Công và đồng bọn

Rất nhiều hung khi nguy hiểm như súng, đạn, lựu đạn,...và các bằng chứng phạm tội khác của nhóm Cương, Sơn bị công an kiểm tra, thu giữ. ẢNH: B.B

Như Thanh Niên đã thông tin, sau thời gian dài tổ chức trinh sát, củng cố chứng cứ, rạng sáng ngày 23.3, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra đột xuất nơi ở và cũng là “sào huyệt" của nhóm “giang hồ khét tiếng” đất Gò Công do Ngô Thị Kim Cương cùng chồng là Trần Minh Sơn, Nguyễn Đức Thành (Cu Nhứt, cùng ngụ xã Đồng Thạnh, H.Gò Công Tây) cầm đầu, tạm giữ hình sự cả 4 đối tượng.

Kết quả khám xét, Công an tỉnh Tiền Giang thu giữ nhiều gói nghi vấn chất ma túy, một thùng tài liệu giấy tờ có liên quan việc cho vay, 4 khẩu súng , đạn, nhiều hung khí tự chế...

Nhiều đối tượng có liên quan đến nhóm giang hồ Gò Công Tây cũng bị lực lượng chức năng theo dõi, bắt giữ trong những ngày gần đây. ẢNH: B.B

Hiện, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vẫn còn tạm giữ 8 đối tượng khác có khả năng là đồng bọn của “nhóm trùm giang hồ Gò Công” để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động theo kiểu xã hội đen như: cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng,...

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, Kim Cương và Sơn là 2 bị can cầm đầu băng nhóm này, được giới “xã hội đen” khu vực Gò Công Tây gọi là “bố già” từ nhiều năm nay với cách kiếm tiền chính là cho vay lãi suất "cắt cổ". Kim Cương, Sơn tập hợp rất đông những thành phần bất hảo để sử dụng đi đòi nợ, bảo kê, đòi nợ thuê và có dấu hiệu về việc mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy. Những đàn em của vợ chồng "trùm giang hồ đất Gò Công" Cương, Sơn còn thường xuyên gây mất an ninh trật tự địa phương. Băng nhóm này từ lâu đã khiến cho cư dân địa phương khiếp sợ.