Tiền Giang: Nghi can nổ súng trong đêm 18.3 tại TP.Mỹ Tho ra đầu thú

Liên quan vụ nổ súng vào đêm 18.3 , chiều 31.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho cho biết bước đầu đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” và đang củng cố hồ sơ khởi tố tội “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý các nghi can. Và trong ngày 30.3, nghi can Nguyễn Văn Hóa (33 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.