Khởi tố 2 bị can chém cán bộ phòng chống dịch

Chiều 6.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn ( An Giang ) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam Lương Bá Đạt (21 tuổi, ngụ xã Định Thành, H.Thoại Sơn); đồng thời khởi tố bị can và truy bắt Trần Thanh Điền (25 tuổi, ngụ xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 23 giờ 25 ngày 3.6, Đạt điều khiển xe máy chở Điền từ H.Vĩnh Thạnh đi qua địa bàn TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 thuộc khu vực cầu 2 Sảnh (ấp Đông Sơn 2, TT.Núi Sập), cả hai được yêu cầu dừng xe để làm thủ tục khai báo y tế và được anh Trần Văn Đạo (thành viên của chốt) đo thân nhiệt.

Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 4.6, Đạt và Điền quay lại chốt kiểm soát, Điền cầm dao chém anh Đạo một nhát vào cánh tay rồi lên xe Đạt nổ máy chờ sẵn tẩu thoát.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng H.Thoại Sơn truy đuổi bắt giữ Đạt. Riêng Điền nhảy xuống xe bỏ trốn cho đến nay. Anh Đạo được đưa đến cơ quan y tế điều trị, qua giám định pháp y bị thương tích 2% cơ thể.

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận do trước đó đã uống rượu, khi bị chặn lại đo thân nhiệt, khai báo y tế, cả hai bực tức chạy về nhà lấy dao quay lại chém anh Đạo. Hiện Công an H.Thoại Sơn đang tập trung lực lượng truy bắt Điền để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.