An Giang: Bé gái 10 tuổi bị 3 thanh, thiếu niên hiếp dâm sau cuộc nhậu

Sáng 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi, ngụ H.Hồng Ngự, Đồng Tháp), Phan Thanh Bảo (21 tuổi, ngụ H.Châu Phú, An Giang) và cho gia đình bảo lãnh Nguyễn Văn Quí (14 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.