An Giang: Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc gỡ thông tin tiêm vắc xin Covid-19 giá 1,5 triệu đồng/mũi

Trước đó, tối 15.7, ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang ký thông cáo báo chí, thông tin về vụ việc. Theo ông Tuấn, trong ngày 15.7, Sở Y tế An Giang đã chỉ đạo Thanh tra sở xác minh thông tin. Qua kiểm tra, xác minh, Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc tại địa chỉ số 234, đường Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang (gọi tắt là Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc) đã đăng thông tin nội dung tiêm vắc xin ngừa Covid-19 dịch vụ nêu trên.