Thực hư chuyện BV ở An Giang tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ giá 1,5 triệu đồng/mũi

Theo thông tin BVĐK Hạnh Phúc (TP.Long Xuyên, An Giang) đăng trên các trang thông tin chính thức của bệnh viện, từ ngày 10.7, BVĐK Hạnh Phúc triển khai cho khách hàng đặt trước tiêm dịch vụ vắc xin phòng Covid-19 Astrazeneca cho người đủ 18 tuổi trở lên, với giá dự kiến 1,5 triệu đồng/mũi.

Giá tiêm dịch vụ vắc xin Covid-19 1,5 triệu đồng/mũi chỉ là dự kiến

Kèm theo thông tin là hình ảnh về các lọ vắc xin Astrazeneca và các nội dung về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19

Trong thông báo, BVĐK Hạnh Phúc thông tin lịch tiêm gồm 2 mũi tiêm, giá dự kiến 1,5 triệu đồng/liều nhưng giá tiêm vắc xin chính thức sẽ chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, bệnh viện thông báo người dân có nhu cầu thì đăng ký đặt vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca qua đường link đính kèm. Sau khi có vắc xin tiêm ngừa Covid-19, bệnh viện sẽ liên hệ khách hàng qua thông tin đã đăng ký để hướng dẫn các bước tiếp theo. Chúng tôi gọi vào số 0916.00.92.93 của bộ phận chăm sóc khách hàng BVĐK Hạnh Phúc đăng ký tiêm vắc xin, nhân viên của bệnh viện cho biết nếu có nhu cầu thì đăng ký tiêm, việc đăng ký không tốn phí, khi có vắc xin bệnh viện sẽ gọi thông báo giá để khách đến tiêm. Khi chúng tôi thắc mắc về giá vắc xin đưa ra của bệnh viện khá cao, nhân viên của bệnh viện thông tin đó chỉ là giá dự kiến chứ chưa phải giá chính thức, giá chính xác phải chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thông báo đăng trên trang thông tin chính thức của Bệnh viện Hạnh Phúc An Giang về việc đăng ký dịch vụ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 Ảnh: Trần Ngọc

Khi chúng tôi hỏi đăng ký chờ trong thời gian bao lâu mới có vắc xin tiêm? bệnh viện cho biết chưa thể có câu trả lời chính xác vì bệnh viện cũng không biết lô vắc xin khi nào về, do phải nhập từ nước ngoài, phải qua các trạm kiểm soát và làm thủ tục thông quan...

Hơn 36.000 người đăng ký tiêm

Trả lời PV Thanh Niên, Tiến sĩ, bác sĩ Lư Quốc Hùng, Giám đốc BVĐK Hạnh Phúc, xác nhận bệnh viện đã đăng tải các thông tin nêu trên.

Theo ông Lư Quốc Hùng, trước khi đăng thông tin, bệnh viện đã liên hệ với một công ty tại TP.HCM được Bộ Y tế cho phép nhập vắc xin từ nước ngoài về Việt Nam. Qua đó, công ty này cam kết cung ứng cho bệnh viện 10.000 liều vắc xin AstraZeneca ngừa Covid-19. Từ khi đăng thông tin cho khách hàng đăng ký tiêm vắc xin, từ ngày 10.7 đến trưa 15.7 đã có hơn 36.000 người trong và ngoài tỉnh An Giang đăng ký tiêm ngừa.

Mỗi mũi tiêm được Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc An Giang thông báo giá dự kiến 1,5 triệu đồng, nếu người dân có nhu cầu thì đăng ký Ảnh: Trần Ngọc

“Theo tôi, việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 là nhu cầu cấp bách của người dân, Nhà nước mình còn khó khăn nên có thể hỗ trợ tiêm miễn phí cho người nghèo và lực lượng tuyến đầu chống dịch, còn người dân khá giả thì doanh nghiệp có thể làm dịch vụ để hỗ trợ Nhà nước lo tiếp. Còn về vắc xin là do Chính phủ và doanh nghiệp nhập khẩu ấn định giá, khi nào có giá chính thức thì bệnh viện sẽ công bố giá, nếu ai có điều kiện và nhu cầu thì đến tiêm ngừa. Tôi có ý kiến thăm dò nếu ai đăng ký thì bệnh viện ghi nhận, nếu có vắc xin và được phép tiêm thì bệnh viện sẽ triển khai tiêm dịch vụ cho người dân”, ông Lư Quốc Hùng cho biết thêm.

Sở Y tế An Giang xác minh lại thông tin

Chiều 15.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang, cho biết liên quan việc BVĐK Hạnh Phúc đăng thông báo cho người dân đăng ký tiêm vắc xin ngừa Covid-19 với giá dự kiến 1,5 triệu đồng/mũi, tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế An Giang làm việc với BVĐK Hạnh Phúc, sau đó báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Ông Trần Quang Hiền, Phó giám đốc Sở Y tế An Giang, cho biết Thanh tra Sở Y tế An Giang đã đến BVĐK Hạnh Phúc để xác minh. Theo ông Hiền, bệnh viện là doanh nghiệp nên có thể tự liên hệ với các doanh nghiệp cung ứng vắc xin để mua vắc xin tiêm dịch vụ cho người dân. Tuy nhiên, Chính phủ và Bộ Y tế có chủ trương đồng ý tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ hay không thì đến nay Sở Y tế An Giang vẫn chưa có thông tin chính thức.

"Sở xác minh lại nếu chưa có quy định về tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ thì sẽ yêu cầu Bệnh viện Hạnh Phúc gỡ thông tin xuống. Khi nào có thông tin chuẩn thì mới được đăng”, ông Trần Quang Hiền nói.