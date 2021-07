Chùm ảnh kinh dị, ma mị tại bệnh viện bỏ hoang xôn xao mạng xã hội: Địa phương nói gì?

Trên mạng xã hội Facebook đang xuất hiện nhiều hình ảnh mà nhiều người đánh giá là kinh dị, ma mị được cho là chụp tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng cũ trên đường Đinh Tiên Hoàng (P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Lâu ngày bị bỏ hoang khiến toàn bộ cơ sở hạ tầng của bệnh viện ngày càng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều khoa phòng giờ chỉ còn lại đống đổ nát, âm u và cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Thời gian qua, xuất hiện nhiều nhóm thanh niên mang theo máy ảnh, máy quay phim và các vật dụng khác lén lút leo cổng vào bên trong để chụp ảnh đăng mạng xã hội Facebook, YouTube. Khi phát hiện, tôi đã yêu cầu họ ra ngoài... Anh V.V.T, công nhân Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bệnh viện bỏ hoang.

Theo ông Phan Văn Cương, Phó chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc, sau khi nắm được vụ việc về những hình ảnh kinh dị được chụp tại Bệnh viện 2 cũ đăng tải trên mạng xã hội, UBND TP.Bảo Lộc đã chỉ đạo và giao Công an TP phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan và UBND P.1 xác minh, làm rõ.“Trước mắt, UBND TP.Bảo Lộc giao cơ quan công an chịu trách nhiệm quản lý đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực Bệnh viện 2 cũ đang bỏ hoang. Đồng thời, UBND TP sẽ chỉ đạo cơ quan công an phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND P.1 cùng phối hợp xác minh chủ nhân các trang Facebook đăng tải các hình ảnh kinh dị để mời lên làm việc. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Về lâu dài, TP.Bảo Lộc đang đẩy mạnh thu hút, tìm kiếm nhà đầu tư đủ tiềm lực tài chính để đầu tư xây dựng nơi đây thành bệnh viện công nghệ cao nhằm đáp ứng các yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân”, ông Phan Văn Cương cho biết thêm.