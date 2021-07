AstraZeneca cung cấp thêm 580.000 liều vắc xin Covid-19 cho Việt Nam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thủy An để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo hơn 10,5 tỉ đồng.