Cấp cứu, khám bệnh ra sao ?

Ưu tiên phân bổ vắc xin cho TP.HCM và các tỉnh phía nam Theo Bộ Y tế , hôm nay 9.7, lô vắc xin AstraZeneca thứ 3 do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại sẽ về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Dự kiến, trong tháng 7.2021, VN tiếp nhận 8,7 triệu liều vắc xin và sẽ ưu tiên cho TP.HCM và các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ đang có diễn biến dịch phức tạp và một số địa phương cần duy trì phát triển kinh tế . Bộ Y tế sẽ điều 30 xe tiêm lưu động để hỗ trợ TP.HCM tiêm lưu động cho một số khu vực dân cư nhằm hạn chế người dân tập trung tại một địa điểm và ra ngoài nhiều. Cũng theo Bộ Y tế, trong ngày 8.7, VN ghi nhận 1.314 ca mắc mới, trong đó, 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh - tại Khánh Hòa 3 ca; 2 tỉnh: Kiên Giang và Tây Ninh mỗi tỉnh có 2 ca. 1.307 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 915 ca, Bình Dương 135 ca, Đồng Tháp 108 ca, Khánh Hòa 28 ca, Phú Yên 24 ca, Vĩnh Long 17 ca, Quảng Ngãi 14 ca, 2 tỉnh: An Giang và Cà Mau mỗi tỉnh có 11 ca, Bắc Giang 9 ca, Bắc Ninh 8 ca, Hà Nội 5 ca, 3 tỉnh: Lâm Đồng, Gia Lai và Bình Phước mỗi tỉnh có 3 ca, 3 tỉnh: Bạc Liêu, Trà Vinh và Hưng Yên mỗi tỉnh có 2 ca, 7 tỉnh: Nghệ An, Bình Định, Tây Ninh, Hậu Giang, Kiên Giang, Bình Thuận và Bến Tre mỗi tỉnh có 1 ca. 1.226/1.307 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cũng trong ngày 8.7, Bộ Y tế thông báo 3 BN Covid-19 tử vong có địa chỉ tại TP.HCM, Đà Nẵng và tỉnh Bắc Giang, đều là người cao tuổi, có bệnh nền. Liên Châu