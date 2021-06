Tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn phải thực hiện 5K

Trang Covid-19 Vaccine Tracker dẫn nhiều khảo sát cho thấy vắc xin của AstraZeneca có tỷ lệ hiệu quả cao trong việc phòng bệnh cũng như bảo vệ bệnh nhân không diễn tiến nặng một khi mắc Covid-19. Theo nghiên cứu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh và Đại học Oxford, liều vắc xin AstraZeneca đầu tiên giúp phản ứng miễn dịch tăng dần và giúp giảm 74% các ca mắc có triệu chứng sau 3 tuần. Bên cạnh đó, kết quả từ Nhóm nghiên cứu quốc gia về vắc xin Covid-19 của Qatar cũng như Tổ chức Y tế công cộng Anh cho thấy vắc xin AstraZeneca có hiệu quả 75% đối với biến thể tại Anh và 60% đối với biến thể B.1.617.2 ở Ấn Độ (biến thể Delta). Về phần mình, AstraZeneca tuyên bố chưa có biến thể nào ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của vắc xin đối với việc giúp người mắc không bị nặng hoặc nhập viện và 2 liều vắc xin của hãng có hiệu quả như nhau đối với biến thể ở Ấn Độ và Anh. Đối với vắc xin của Pfizer/BioNTech (Mỹ/Đức), nghiên cứu của Tổ chức Y tế công cộng Anh cho thấy vắc xin này đạt hiệu quả phòng bệnh đến 88% đối với biến thể Delta. Tỷ lệ của AstraZeneca thấp hơn có thể do việc triển khai tiêm liều thứ 2 chậm hơn so với vắc xin của Pfizer/BioNTech. Khánh An