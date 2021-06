TP.HCM đang đàm phán nhập 5 triệu liều vắc xin vào quý 3/2021

Chiều 11.6, UBND TP.HCM họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách tháng 5 tháng đầu năm 2021. Về vấn đề vắc xin, tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết hơn 10 ngày qua, ngành y tế cùng lãnh đạo thành phố gặp gỡ nhiều doanh nghiệp, trong đó 1 doanh nghiệp có khả năng phối hợp với đơn vị nhập khẩu để đàm phán mua khoảng 5 triệu liều. Hiện công đoạn cuối cùng là xin Bộ Y tế thẩm định kho lưu trữ, hệ thống kho lưu trữ ở nhiệt độ -20 độ C. Nếu được Bộ Y tế cho phép, TP.HCM sẽ ký hợp đồng trực tiếp với hãng bên Mỹ.

Phó giám đốc Sở Y tế nhận định công tác bảo quản vắc xin là vấn đề “cực khó”. Mỗi loại bảo quản ở nhiệt độ khác nhau, như vắc xin Pfizer bảo quản ở -80 độ C đến -60 độ C, vắc xin Moderna cần bảo quản ở nhiệt độ -20 độ C. Hiện, tại TP.HCM, chỉ có Trung tâm Tiêm chủng (thuộc VNVC) có hệ thống bảo quản. Ông Nam dự kiến vắc xin này có thể về TP.HCM trong quý 3/2021.