An Giang: Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội

Chiều 26.8, ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND H.Tịnh Biên ( An Giang ), cho biết vừa ký quyết kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng Trường TH - THCS Trần Quang Khải (xã An Nông, H.Tịnh Biên), do vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.