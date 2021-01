An Giang: Con nợ cho chủ nợ uống thuốc ngủ để cướp 2 lượng vàng

Sáng 5.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Trúc Giang (33 tuổi, ngụ P.Núi Sam, TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản