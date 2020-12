Bệnh nhân 1440 vượt biên về Việt Nam: Công an điều tra đường dây buôn người

Liên quan đến vụ việc nhóm bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trưa ngày 30.12, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với công an các địa phương khác để điều tra về đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép này.

Công an Vĩnh Long đang phối hợp điều tra

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, vụ việc này liên quan nhiều địa phương, Công an tỉnh đang phối hợp điều tra , nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, sẽ khởi tố vụ án và khởi tố bị can.