An Giang: Điều tra, làm rõ 1 vụ cướp tài sản và 1 vụ báo tin cướp giả

Sáng 6.6, Công an H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trương Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, H.An Phú) và Phạm Tất Linh (17 tuổi, trú xã Tân Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản

Trương Văn Tuấn tại cơ quan công an Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu của công an, khoảng 23 giờ ngày 2.6, sau khi uống hết 1 lít rượu, Trương Văn Tuấn rủ Phạm Tất Linh đột nhập vào nhà chị N.T.T.M (ngụ cùng địa phương với Tuấn) để trộm tiền tiêu xài.

Linh được Tuấn phân công leo rào vào trong nhà chị M. còn Tuấn ở phía ngoài cảnh giới. Khi lẻn được vào nhà, thấy chị M. đang ngủ, Linh dùng dao kề vào cổ chị M. khống chế, yêu cầu đưa tiền. Bị nạn nhân phản kháng và tri hô nên Linh đã nhanh chân cùng Tuấn tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phạm Tất Linh tại cơ quan công an Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến 17 giờ ngày 3.6, lực lượng Công an H.An Phú đã xác định được Tuấn và Linh liên quan đến vụ trộm nên mời cả hai về làm việc. Tại cơ quan điều tra, với những chứng cứ không thể chối cãi, Tuấn và Linh đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình.

Cũng sáng 6.6, Công an H.Châu Phú cho biết, đơn vị đã lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính bà N.T.T.D (41 tuổi, trú T.T.Cái Dầu, H.Châu Phú) về hành vi báo thông tin giả.

Trước đó, vào sáng 2.6 bà D. đến cơ quan công an trình báo vào tối 1.6 trong lúc bà đang ở nhà thì bị 3 người lạ mặt xông vào nhà khống chế và cướp chiếc xe mô tô, rồi nhanh chân tẩu thoát. Ngay lập tức, lực lượng Công an H.Châu Phú triển khai lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Qua điều tra, truy xét, Công an H.Châu Phú chứng minh bà D. đã báo tin bị cướp là giả. Tại cơ quan công an, bà D. đã khai nhận, tối 1.6 bà đã đưa chiếc xe mô tô cho ông T.H.N (46 tuổi, cùng trú tại địa phương) là bạn quen với bà hơn 1 năm nay mượn để đem đi cầm 10 triệu đồng. Do lo sợ mẹ chồng hỏi nên bà D. đã nói dối bị 3 người lạ mặt xông vào nhà khống chế cướp xe.