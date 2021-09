An Giang: Giả danh cán bộ Bộ Công an đến CSGT xác minh giấy tờ xe

Ngày 29.9, TAND TP.Long Xuyên ( An Giang ) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lý Quang Thái (42 tuổi, ngụ P.13, Q.6, TP.HCM) 1 năm tù về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Thái đã giả danh cán bộ Bộ Công an để liên hệ công tác.

Hàng loạt giấy tờ đã được Lý Quang Thái làm giả Trần Ngọc

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 28.12.2020, Lý Quang Thái đến Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang xuất trình giấy giới thiệu do Bộ Công an cấp để liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô BS 67A - 070.73.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang xác định giấy giới thiệu mà Thái xuất trình là giả. Khi Thái vừa quay lại Cơ quan công an để nhận kết quả thì bị Công an TP.Long Xuyên mời về trụ sở để xác minh và thu giữ trên người Thái nhiều giấy tờ giả như: thẻ đảng viên, chứng minh ngành công an và nhiều thẻ căn cước công dân và nhiều giấy tờ khác mang tên Lý Quang Thái.