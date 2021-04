Khởi tố bị can giả danh cán bộ Bộ Công an

Chiều 12.4, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP.Long Xuyên (An Giang), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Quang Thái (42 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Trước đó, chiều 28.12.2020, Thái đến Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang, xưng là cán bộ của Bộ Công an , kèm theo nhiều giấy tờ giới thiệu là người của “Bộ Công an” để xác minh nguồn gốc ô tô BS 67A - 070.73.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang xác định giấy giới thiệu Thái cung cấp là giả nên bàn giao cho Công an TP.Long Xuyên xác minh, điều tra theo thẩm quyền.