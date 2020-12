Bắt 2 nghi phạm giả danh cán bộ ngân hàng, cảnh sát giao thông để lừa đảo

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 17.12, Công an H.Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 2 nghi phạm giả danh cán bộ ngân hàng , cảnh sát giao thông để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các nghi phạm bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lý Xuân Thủy (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hợp (28 tuổi), cùng ngụ H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Công an H.Triệu Sơn nhận được tin tố giác tội phạm của bà L.T.C (42 tuổi, ngụ xã Thọ Tân, H.Triệu Sơn) về việc bà bị một người lạ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 22,5 triệu đồng bằng hình thức thông báo trúng thưởng xe máy và sổ tiết kiệm.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Triệu Sơn đã điều tra và xác định Thủy và Hợp là thủ phạm, nên tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã dùng nhiều số điện thoại di động khác nhau, gọi điện cho bà C., xưng là cán bộ ngân hàng thông báo bà trúng thưởng 1 chiếc xe máy trị giá 65 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm 250 triệu đồng, theo chương trình bốc thăm trúng thưởng tự động của ngân hàng

Để làm và hoàn thành các thủ tục nhận giải thưởng, Thủy và Hợp đã câu kết với nhau, liên tục gọi điện thúc giục, yêu cầu bà C. gửi qua tài khoản cho chúng tổng số tiền 22,5 triệu đồng.

Tuy chưa gặp, nhưng khi trao đổi qua điện thoại, bà C. thấy có nhiều thông tin cá nhân của bà được Thủy và Hợp nói đúng, nên tin tưởng và đi gửi tiền theo yêu cầu. Sau khi gửi tiền, chờ mãi không thấy ai về trao thưởng, liên hệ lại với Thủy và Hợp thì không được, bà C. mới biết mình bị lừa, nên báo cho cơ quan công an.

Các nghi phạm cũng khai nhận, thường xuyên mạo danh là cán bộ ngân hàng , hoặc cảnh sát giao thông để gọi điện lừa đảo.

Chỉ tính từ cuối tháng 10 đến ngày 16.12, Thủy và Hợp đã thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo cùng với hình thức trên và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 140 triệu đồng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.