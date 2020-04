An Giang: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, một phụ nữ 53 tuổi bị khởi tố

Sáng 2.4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng (53 tuổi, trú phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Khởi tố người phụ nữ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Bị can Nguyễn Thị Kim Phượng Ảnh do Công an cung cấp

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 23.3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Thị Kim Phượng. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Phượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.