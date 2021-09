An Giang: Lực lượng chống buôn lậu phát hiện gần 16.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Tối 26.9, Tổ kiểm tra liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện và tạm giữ gần 16.000 sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tại một cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Phúc Hưng, xã An Phú, H.Tịnh Biên

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Phúc Hưng (ấp Phú Hòa, xã An Phú, H.Tịnh Biên) do ông Lưu Tư Trí (38 tuổi, ngụ địa phương) làm chủ. Tại đây, tổ kiểm tra phát hiện hơn 15.700 chai và gói thuốc trừ bệnh, trừ cỏ, diệt chuột và phân bón lá có nhãn mác nước ngoài. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa được kiểm tra.