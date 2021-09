Vì sao nguyên Trưởng phòng PC03 Công an TP.Hà Nội bị bắt tạm giam ?

Ngày 23.9, Cơ quan điều tra (CQĐT) Viện KSND tối cao cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét và bắt tạm giam đại tá Phùng Anh Lê (54 tuổi, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - PC03, Công an TP.Hà Nội; nguyên Trưởng công an, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.Tây Hồ, Hà Nội) và trung tá Nguyễn Đức Châu (48 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Tây Hồ) để điều tra về hành vi “tha trái pháp luật, người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”, theo điều 378 bộ luật Hình sự.

Trước đó, đầu tháng 2.2021, Công an TP.Hà Nội đã đình chỉ chức vụ 2 người nêu trên. Theo nguồn tin của Thanh Niên, hai bị can Lê và Châu có liên quan các vụ án hình sự do Công an Q.Tây Hồ thụ lý, điều tra. Trong đó, có vụ án “cướp tài sản” xảy ra năm 2016.

Khám xét nhà ông Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hà Nội

Hòa giải cho bị hại và kẻ cướp

Năm 2016, Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội) cho anh Nguyễn C.T vay 10 triệu đồng. Anh T. chậm trả nợ nên ngày 21.9.2016, tại P.Yên Phụ (Q.Tây Hồ) anh T. bị Tài và đàn em bắt giữ, cướp điện thoại. Anh T. chạy vào Công an P.Tràng Tiền (Q.Hoàn Kiếm) kêu cứu. Tiếp nhận vụ việc, Công an Q.Tây Hồ đã tạm giữ Tài, sau đó tổ chức hòa giải giữa hai bên.

Cùng tội danh với đại tá Phùng Anh Lê và trung tá Nguyễn Đức Châu, CQĐT cũng khởi tố bị can đối với trung tá Vũ Công Ngọc, nguyên Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và trung tá Lê Đình Trung, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Q.Tây Hồ. Liên quan vụ án này, chiều 23.9, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với 4 người nêu trên. Đầu năm 2021, Tái đến Công an TP.Hà Nội đầu thú và khai nhận việc đã gây ra với anh T. Tài sau đó bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù về tội "cướp tài sản". Tại phiên tòa, vợ của Tài khai đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an Q.Tây Hồ để "chạy án". Vụ việc này sau đó được chuyển lên CQĐT Viện KSND tối cao để làm rõ.

Ngoài ra, trong thời gian ông Phùng Anh Lê làm Trưởng công an Q.Tây Hồ, còn có vụ giết người thân cướp tiền để “ chạy án ”. Theo đó, cuối tháng 2.2021, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử và phạt bị cáo Lê Thanh Hưng (30 tuổi, quê TT.Hồ, H.Thuận Thành, Bắc Ninh; thuê trọ tại P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội) mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Đầu tháng 2.2020, Hưng đã giết bác ruột rồi cướp một số tài sản.

Quá trình điều tra vụ án này, Hưng khai cần tiền để “chạy án” do đã bị Công an Q.Tây Hồ phạt hành chính về tội “trộm cắp tài sản” vào năm 2017. Đến tháng 5.2019, Hưng lại trộm cắp và bị Công an Q.Tây Hồ bắt giữ. Đến tháng 9.2019, Hưng bị TAND Q.Tây Hồ xử 30 tháng tù giam. Để được mức án này, Hưng khai đã chi hơn 600 triệu đồng cho một số cán bộ công an, thẩm phán. Để có tiền, Hưng sát hại người thân để cướp tài sản.

Sau khi nhận được tài liệu từ cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Ninh, Công an TP.Hà Nội đã chuyển hồ sơ đến CQĐT Viện KSND tối cao để làm rõ các dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.