An Giang: Ngăn chặn vụ tập đua xe vào rạng sáng lễ 2.9

Sáng 2.9, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh An Giang cho hay vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh, thiếu niên đang tụ tập để tổ chức đua xe trái phép trên Quốc lộ 91, đoạn qua địa bàn TP.Long Xuyên, vào rạng sáng cùng ngày.

Từ thông tin của người dân cung cấp có một nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tổ chức đua xe tại TP.Long Xuyên trong rạng sáng 2.9, Công an tỉnh An Giang tổ chức lực lượng ngăn chặn.

Vào khoảng 3 giờ 30 ngày 2.9, Phòng CSGT đường bộ phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (thuộc Công an tỉnh An Giang) và Công an TP.Long Xuyên bắt giữ 25 thanh, thiếu niên đang tụ tập chuẩn bị tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên. Công an cũng tạm giữ 19 xe máy.